Inter, baby talenti nerazzurri - Magri continua la tradizione dei grandi portieri di casa

L'Inter è piena di talento nel settore giovanile. Tra i portieri, lontani da Appiano o con la maglia nerazzurra addosso, c'è l'imbarazzo della scelta. Vale la pena buttare dentro l'elencone dei numeri uno interisti che spiccano particolarmente, Andrea Magri. Gigante e saracinesca dell'Under 17 di Christian Chivu, classe 2003 di Brescia (dove ha mosso i primi importanti passi), Andrea è il titolare di una squadra che quest'anno puntava al titolo e che ha chiuso fino allo stop dettato dal coronavirus al secondo posto in classifica.

Un "guardiano" che già in età ancora più verde lo vedevi che era dotato di caratteristiche fuori dal comune. Il club, sotto la gestione di Roberto Samaden, è da sempre parecchio attento e rigoroso nella ricerca dei portieri. Quella interista è divenuta scuola straordinaria anche per ciò che concerne il ruolo di estremo difensore. Radu, Brazao, Di Gregorio, Stankovic, Pozzer, Gerardi e Priori sono gli ultimi gioielli partoriti nell'accademia di Interello. Magri è molto più di una promessa. Dotato di grande fisico e sicurezza in uscita, è praticamente perfetto sulle palle alte, glaciale a distanza ravvicinata.

L'anno scorso è stato convocato dal commissario tecnico Daniele Zoratto per l'Italia Under 17, categoria che prima di quest'anno aveva vissuto a livello di club solo e soltanto in panchina. Nella stagione attuale, terminata prematuramente, le presenze da titolare sono undici (tre a porta inviolata) che, a livello umano e tecnico, hanno permesso al giovane estremo difensore di crescere ulteriormente. Già prenotato un posto in Under 18 per la stagione che verrà.