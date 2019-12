© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nessuna sorpresa tra le scelte di Antonio Conte in vista di Inter-Barcellona. Biraghi viene preferito a Lazaro e per il resto le scelte sono praticamente obbligate. Valverde adotta un ampio turnover e oltre Messi, addirittura lasciato in Spagna, lascia fuori anche Suarez cambiando modulo e affidando la fase offensiva a Perez e Griezmann. Ecco le formazioni ufficiali della sfida:

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; D'Ambrosio, Vecino, Brozovic, Borja Valero, Biraghi; Lautaro, Lukaku.

Barcellona (3-5-2): Neto; Todibo, Umtiti, Lenglet; Wagué, Alena, Rakitic, Vidal, Firpo; Griezmann, Perez