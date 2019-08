© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il centrocampista Nicolò Barella ha parlato ai microfoni di InterTV a pochi minuti dalla sfida interna contro il Lecce: "Sarà sicuramente una partita difficile, come ha detto anche il loro mister. Loro arrivano qui tranquilli, vorranno giocare la loro partita. Però noi stiamo lavorando da tanto. Il mister ci ha trasmesso la sua mentalità: una mentalità vincente. Noi vogliamo trasmettere questo ai tifosi, oggi se ne sono presentati in tanti. Sarà bellissimo entrare in campo, i nostri sostenitori ci danno tanta energia e noi vogliamo ringraziarli con i tre punti. L'Inter è una grandissima società: c'è un grandissimo mister, un grandissimo gruppo. Cercheremo di raggiungere tutti gli obiettivi, a partire già da oggi".