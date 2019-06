Inter, Barella in stand-by. Ma la dirigenza resta ottimista

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il mercato non sta turbando Nicolò Barella, per il quale il Cagliari continua a chiedere tantissimo. Il club che s'è mosso più concretamente rispetto agli altri è l'Inter, già diverse settimane fa, ma secondo La Gazzetta dello Sport la situazione, adesso, è in stand-by. Tutto sommato permane un grande ottimismo: prima o poi - credono i nerazzurri - l'affare si sbloccherà.