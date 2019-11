© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nicolò Barella dovrebbe restare ai box per circa un mese dopo il distacco di un frammento cartilagineo della rotula del ginocchio destro. Il frammento distaccato verrà rimosso in artroscopia. Secondo le prime informazioni, il centrocampista ex Cagliari dovrebbe rientrare dopo la sosta natalizia, saltando dunque tutto il finale di questo 2019. Diverse le sfide che il nazionale azzurro dovrà saltare. Slavia Praga, Spal, Roma, Barcellona, Fiorentina e Genoa. Antonio Conte si augura di riaverlo a disposizione per la sfida del 5 gennaio 2020 contro il Napoli o magari per quella contro l’Atalanta, in programma il 12.