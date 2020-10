Inter, Bastoni chiede il doppio di quanto guadagna per rinnovare. E il City sonda il terreno

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'Inter è pronta a stringere in tempi brevi per il rinnovo di contratto di Alessandro Bastoni. Il difensore attualmente ha un accordo in scadenza nel 2023 e il suo rendimento sta spingendo il club nerazzurro ad accelerare i dialoghi per blindarlo. Nei mesi scorsi sono arrivati i primi sondaggi internazionali, anche quello di lusso del Manchester City. Lui, interista da sempre, ha tutta l'intenzione di trovare presto l'intesa ma è la parte economica che attualmente non mette d'accordo le parti in causa. L'Inter propone poco meno del doppio dei 1,5 milioni che guadagna attualmente, mentre il suo entourage vorrebbe che il doppio venisse superato. Il nodo va sciolto al più presto e infatti, a breve, è previsto un incontro per arrivare alla firma.