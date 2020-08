Inter, Bastoni: "Conte mi ha dato fiducia nei miei mezzi. Critiche ora alle spalle"

Intervenuto in conferenza stampa dopo il successo dell'Inter sul Getafe, il difensore nerazzurro Alessandro Bastoni ha parlato della sua crescita all'interno del gruppo anche grazie all'aiuto di Antonio Conte: "La cosa che più mi ha dato il mister è la fiducia nei miei mezzi, arrivavo da una buona stagione a Parma ma giocare all'Inter è un'altra cosa. Era la prima da titolare in Europa per me, ma non ho sentito la pressione perché alle spalle ho un grande gruppo e un grande staff. L'impostazione dal basso? Ce lo chiede il mister, proviamo a migliorare ogni giorno. Sono felice per la prestazione personale, ma anche per quella della squadra perché abbiamo incassato diverse critiche e ora ci stiamo togliendo delle soddisfazioni".