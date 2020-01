Il difensore dell’Inter Alessandro Bastoni ha commentato a Inter TV il match pareggiato per 1-1 contro il Lecce: “Sapevamo sarebbe stata dura. Abbiamo fatto fatica a imporre il nostro gioco, spiace perdere punti per strada - spiega il difensore autore del gol del momentaneo l'1-0 -. Facevamo fatica a coprire alcuni spazi, io sono favorito essendo mancino giocando lì. Poi abbiamo fatto tutto bene. Peccato per i due punti lasciati. Dobbiamo lavorare in vista del Cagliari, che non sarà quello della coppa. Speriamo di vincere".