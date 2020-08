Inter, Bastoni: "Subite tante critiche, ma ora ci stiamo togliendo soddisfazioni"

vedi letture

Protagonista di una grande partita contro il Getafe, il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni ha così parlato in conferenza stampa alla Veltins Arena di Gelsenkirchen: "La cosa che mi ha dato il mister è la fiducia nei miei mezzi. Sono arrivato da una buona stagione a Parma, ma giocare nell’Inter è un’altra cosa. Era la mia prima partita da titolare in Europa ma non l’ho sentita perché ho dietro un grande gruppo e un grande staff che ci aiutano. Il mister vuole fare entrare in noi determinati concetti che dobbiamo migliorare ogni giorno e ce la stiamo facendo. Sono contento per la prova personale e della squadra, ce lo meritiamo. Abbiamo subito tante critiche e ora ci stiamo togliendo grandi soddisfazioni".