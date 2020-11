Inter, battaglia per Kanté: il Manchester United è in pole per il mediano del Chelsea

vedi letture

Tutto pazzi per N'Golo Kanté. Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico The Sun infatti, a gennaio ci sarà una vera e propria battaglia per il mediano francese, dato in uscita dal Chelsea. Kanté resta un pallino di Antonio Conte, che lo vorrebbe all'Inter per dare forza e intelligenza tattica al suo centrocampo. I nerazzurri, però, dovranno vedersela con Real Madrid, Manchester City e, soprattutto, Manchester United. Proprio i Red Devils sarebbero balzati in pole per la corsa al campione del mondo.