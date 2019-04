Inter, Borja spinge per un posto da titolare. Ecco l'undici anti-Roma

Fonte: Inviato a Milano

In una cornice di pubblico ancora una volta suggestiva - oltre 60mila le presenze attese a San Siro - l'Inter andrà a caccia della vittoria che confermerebbe virtualmente un posto in Champions League. Senza Brozovic (distrazione al semitendinoso della coscia destra riscontrata nella sfida contro l'Atalanta), Spalletti ha bisogno di qualità nel possesso e, per questo, contro la Roma è pronto a rischiare un Borja Valero non certo al top della condizione. L'alternativa allo spagnolo è Gagliardini. Permane in attacco il dubbio Icardi-Lautaro, non il Toro che si candida per un posto da titolare. Ecco dunque il probabile undici di partenza nerazzurro: Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Borja Valero; Politano, Nainggolan, Perisic; Martinez