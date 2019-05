Inter, Borja Valero ai saluti: futuro diviso tra Italia e Spagna

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Borja Valero dovrebbe salutare l'Inter, come scrive il Corriere dello Sport. Il 34enne spagnolo ex Fiorentina resterà in Italia oppure tornerà in Spagna, secondo la rosea che sottolinea l'intenzione dei nerazzurri di cercare un altro profilo nel ruolo di vice Brozovic.

Contratto fino al 2020. Arrivato a Milano due anni fa, l'ex Villarreal ha collezionato 75 presenze totali sotto la guida di Luciano Spalletti che l'avrebbe voluto anche in precedenza alla Roma. Adesso, con l'addio del tecnico, anche il centrocampista iberico saluterà la formazione nerazzurra.