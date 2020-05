Inter, Borja Valero e Sanchez verso l'addio: il cileno tornerà a Manchester

Non ci sarà spazio né per Borja Valero né per Alexis Sanchez nell'Inter della prossima stagione. Lo spagnolo, in scadeza di contratto, non rinnoverà con i nerazzurri, visto lo scarso minutaggio avuto quest'anno, mentre per quel che riguarda il cileno tutto lascia pensare che a fine stagione tornerà a Manchester. L'ex Udinese non ha convinto fino in fondo e il suo ingaggio da 12 milioni di euro è un ostacolo che l'Inter non è intenzionata a superare.