Inter-BVB, i voti ai tecnici: Conte strapazza Favre. Nonostante il 3-4-3

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un Inter che per ammissione dello stesso Antonio Conte non era preparata al 3-4-3 del Borussia Dortmund. Per questo motivo il risultato assume ancora più importanza, con i nerazzurri che raramente hanno rischiato e alla fine portato a casa un risultato fondamentale nell’economia del girone di Champions League.

ANTONIO CONTE 7 - Schiera l’Inter annunciata alla vigilia, anche per via degli infortuni. E la sua squadra, dopo la strigliata post Sassuolo, risponde alla grande. Il cambio modulo del BVB rispetto alle previsioni non manda in confusione l’undici nerazzurro che con pazienza e attenzione costruisce la vittoria. Ottima l’idea di mandare in campo il 2002 Esposito al posto di uno spento Lukaku.

LUCIEN FAVRE 5 - Sorprende Conte con un modulo inusuale, ma i frutti non si vedono. Certo l’Inter fatica a costruire, ma le uniche insidie i gialloneri li creano in contropiede. Un po’ poco, nonostante le assenze pesanti di Reus e Alcacer. I cambi incidono poco e forse si poteva osare qualcosa in più nella seconda parte di ripresa.