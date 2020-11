Inter, c'è l'accordo con lo spogliatoio: stipendi di luglio e agosto posticipati a febbraio

C’è l’accordo tra l’Inter, intesa come società, e lo spogliatoio nerazzurro: secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, i giocatori hanno infatti dato l’ok al pagamento posticipato degli stipendi di luglio e agosto, che avverrà a febbraio. Una dilazione consentita dalle regole approvate dalla FIGC per fronteggiare l’emergenza, che permettono di evitare penalizzazioni a patto che vi sia l’accordo tra club e calciatori. A febbraio, spiega il quotidiano, i soldi in arrivo dalla Lega dopo l’accordo col consorzio CVC e quelli provenienti da nuovi partner commerciali dovrebbero dare respiro e liquidità. Domani, l’assemblea degli azionisti certificherà un passivo superiore ai 100 milioni di euro: numeri preventivati e non pessimi vista la situazione.