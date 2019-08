Inter, c'è l'intesa sull'ingaggio di Sanchez: i nerazzurri pagheranno 5 mln

© foto di Imago/Image Sport

L'Inter ha trovato l'intesa con il Manchester United per il ritorno in Italia di Alexis Sanchez. I nerazzurri verseranno 5 milioni di euro a stagione al calciatore, mentre il resto sarà versato dai Red Devils. Ausilio e Marotta stanno cercando di abbassare le pretese degli inglesi sul diritto di riscatto, che dovrebbe essere fissato a non più di 15 milioni di euro. Oggi verranno comunque risolti gli ultimi dettagli e il cileno potrebbe approdare in giornata a Milano per poi effettuare le visite mediche e firmare il contratto con la società di Suning. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.