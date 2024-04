Inter, le parole di Sanchez in piazza sanno di addio già scritto: "Grazie e in bocca al lupo"

vedi letture

"Ho vinto tante cose in carriera ma questo scudetto è speciale, è quello della seconda stella". Breve ma intenso, Alexis Sanchez nella giornata di ieri ha iniziato così il suo saluto a piazza Duomo, traboccante di tifosi per celebrare il ventesimo scudetto vinto dall'Inter: "Ho visto crescere questi ragazzi - ha proseguito l'attaccante cileno - grazie di tutto, in bocca al lupo".

È un saluto? Viene abbastanza semplice dire di sì, anche ci sarà tempo e modo per farlo in altra maniera. Nelle prossime di campionato, peraltro, Sanchez - che ieri ha chiesto di entrare il prima possibile a Inzaghi, subito dopo il gol del 2-0 - giocherà ancora da titolare con la maglia dell'Inter. Quel "in bocca al lupo", però, racconta anche di un avventura agli sgoccioli.

Addio scontato. Ritornato all'Inter dopo aver salutato - con buonuscita - la scorsa estate, il Nino Maravilla ha firmato un contratto annuale e le possibilità che venga rinnovato sono ridotte al lumicino. Di lui ha comunque parlato, nella conferenza stampa successiva alla vittoria sul Torino, il vice allenatore nerazzurro Massimiliano Farris: "Fa ridere parlare di lui, la sua carriera ne parla, ma prima del giocatore viene l'uomo: Alexis è un ragazzo fantastico che ha saputo dare consigli ai ragazzi più giovani. Disegna calcio, è divertente lavorare con lui: non so quale sarà il futuro, ma se dovesse rimanere con noi sicuramente farebbe bene".