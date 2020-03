Inter, caccia al portiere in stile Juve: si continua a pescare in Friuli

Tra i rinnovi che in casa Inter sono oggetto di discussione c’è anche quello di Samir Handanovic. Il capitano dei nerazzurri è pronto a prolungare il suo legame con i milanesi continuando ad essere il leader silenzioso dello spogliatoio di Antonio Conte, ma non per questo la dirigenza dei meneghini non inizierà a valutare profili utili per iniziare ad impostare il proprio futuro, anche per evitare situazioni come quelle verificatesi nel corso di questa stagione in cui la mancanza dello sloveno è coincisa con errori di chi lo ha sostituito che sono costati punti preziosi nella corsa scudetto. L’idea di base è quindi quella di ripercorrere le orme della Juventus e degli altri top club che vantano due estremi difensori di grande livello all’interno della stessa rosa, e così con la prospettiva di lavorare alla sostituzione ad ampio raggio dell’attuale titolare, in casa Inter si sta valutando il profilo dell’argentino Musso. Peraltro la provenienza dell’esterno difensore sarebbe quella stessa Udinese dalla quale Piero Ausilio scelse Handanovic per il dopo Julio Cesar, e nonostante la folta concorrenza in casa inter c’è la convinzione di poter incontrare i favori delle scelte dell’attuale portiere dei friulani. Insomma, una pista da seguire con attenzione e che potrebbe svilupparsi in estate.