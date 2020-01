Inter-Cagliari, formazioni ufficiali: esordio per Young e Cragno

Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Cagliari

Esordio per Ashley Young. L'inglese si prende la corsia destra approfittando della squalifica di Candreva e delle condizioni non ottimali di D'Ambrosio e dell'altro nuovo arrivo Moses. Sull'out opposto ancora fiducia a Biraghi con Asamoah fuori dai giochi. Infortunatosi contro il Lecce, Brozovic è rimpiazzato da Borja Valero. Bastoni vince il ballottaggio in difesa con Godin mentre il tandem offensivo è composto come sempre da Lukaku e Lautaro Martinez.

Esordio stagionale anche per Alessio Cragno. Il portiere si rivede dopo un lungo infortunio che lo ha messo ko fino a oggi. Emergenza difesa dove Pisacane è squalificato e mancano anche Ceppitelli e Cacciatore. Fiducia a Walukiewicz al centro della difesa e si rivede a destra Faragò. Oliva va in cabina di regia con Cigarini in panchina, davanti l'ex Nainggolan agisce dietro l'ormai collaudata coppia Simeone-Joao Pedro.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Young, Barella, Borja Valero, Sensi, Biraghi; Lukaku, Lautaro. A disp. Padelli, Berni, Ranocchia, Godin, D'Ambrosio, Dimarco, Moses, Agoume, Sanchez, Esposito. All. Conte.

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Faragò, Walukiewicz, Klavan, Pellegrini; Nandez, Oliva, Ionita; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone. A disp. Olsen, Rafael, Mattiello, Lykogiannis, Porru, Cigarini, Castro, Birsa, Gagliano. All. Maran.

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo

ASSISTENTI: Preti-Bresmes

IV UOMO: Pezzuto

VAR: Banti

AVAR: Ranghetti