Inter campione, il pagellone dei portieri - Sommer praticamente perfetto, Audero affidabile

vedi letture

Yann Sommer 7,5 - Il record di clean sheet a un certo punto sembrava dietro l'angolo e invece è possibile rimanga un miraggio. Ciò non di meno, il portiere svizzero rientra di diritto tra le note più positive della stagione nerazzurra. Arrivato come giusto mix tra affidabilità e convenienza, chiamato a sostituire Onana che a Milano è stato qualcosa di molto diverso da quanto si vede a Manchester, l'ex Bayern Monaco è riuscito trasmettere una pressoché costante sensazione di sicurezza al reparto. A settembre contro il Sassuolo l'unica topica di una stagione da incorniciare, anche per la qualità con i piedi. Tenere alta l'attenzione, con una squadra che concede meno di due tiri in porta a partita di media, non è certo facile.

Emil Audero 6 - Chiamato in causa, finora, soltanto in due occasioni, ha tenuto in entrambi i casi la porta inviolata. In coppa e in Champions League è andata meno bene, ma si è confermato il portiere di sostanza voluto dalla dirigenza come vice, pur senza mai riuscire a instillare il dubbio nella testa di Simone Inzaghi.

Raffaele Di Gennaro s.v. Chissà se da qui a fine campionato potrà coronare il sogno, che culla dalle giovanili, di una presenza con la maglia dell'Inter.