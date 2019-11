© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Alla vigilia del match di Champions League in casa del Borussia Dortmund Antonio Candreva, esterno dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SportMediaset: "Sappiamo che dovremo fare una partita attenta, loro sono forti e in casa danno qualcosa in più anche grazie alla spinta del pubblico. Noi siamo pronti a battagliare, sarà difficile e dura. Forse troveremo un Borussia più aggressivo rispetto all'andata, vogliono vincere di fronte al loro pubblico. Sarà una gara diversa. Inter vincente ma non bella? Noi dobbiamo tenere il nostro passo, perché quando abbiamo guardato gli altri non siamo stati all'altezza. Poi quando ci hanno detto che siamo stati belli, abbiamo perso a Barcellona e con la Juve. L'Inter è quella che è stata in questi mesi. Conte? "La stagione è iniziata da pochi mesi, sappiamo che è ancora lunga e da qui a maggio ci sono tante partite da giocare. Il mister è top, ogni volta che parla ci motiva e insegna calcio: è importantissimo per noi".