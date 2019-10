Inter, Candreva: "Non il risultato che volevamo. Testa a martedì"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

L’esterno dell’Inter Antonio Candreva, in gol oggi contro il Parma nella gara pareggiata 2-2, ha commentato così sui social il risultato sicuramente deludente per i nerazzurri: "Non il risultato che avremmo voluto. Recuperiamo le energie e subito testa alla sfida di martedì".