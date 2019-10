Inter, Candreva: "Una gara che resta dentro. Esposito? Lo tuteliamo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Antonio Candreva, autore del definitivo 2-0 contro il Borussia Dortmund, ha commentato ai microfoni di InterTV la vittoria inflitta ai danni dei tedeschi in Champions League. Queste le sue parole: "Abbiamo fatto una grande prova. Il mio gol all'ultimo ha chiuso la partita. Meritavamo prima il raddoppio, ma l'importante era vincere. Abbiamo sofferto quando c'era da soffrire, tenuto palla quando c'era da tenerla e adottato le scelte necessarie in tutte le circostanze. Contro Barcellona e Juventus abbiamo sfoderato prestazioni di grande livello: sono quelle le prove che ti restano dentro, perché nonostante il risultato ti rimane l'orgoglio di essere andato al Camp Nou ad imporre il tuo gioco. Non abbiamo giocato in maniera così brillante all'esordio contro lo Slavia Praga. Ora abbiamo ancora tante partite davanti. Siamo allenati da un grande allenatore, che seguiamo alla lettera: in campo diventa tutto più facile. Dobbiamo soltanto essere contenti di avere un tecnico come lui, perché può darci tanto".

Infine, una chiosa su Esposito: "Sebastiano lo conosciamo, fin dal ritiro si è presentato benissimo. Un grande ragazzo, un grande lavoratore. Sta lì, ascolta, è umile. Ma non facciamogli troppi complimenti: conosce i propri mezzi, ha tanta strada davanti e sta a noi tutelarlo, per farlo crescere bene".