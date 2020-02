vedi letture

Inter, caso Man City esalta lungimiranza e serietà del progetto Suning

Suning fa rima con salvezza, serietà e successo. Le tre esse di Zhang Jindong che, nel giugno del 2016, prese un’Inter ammalata con l’obiettivo di riportarla a dominare il mondo, da lì a qualche anno. Il papà del conglomerato cinese da 80 miliardi di euro di fatturato, attraverso le parole del figlio Steven (poi divenuto il più giovane presidente nerazzurro), frenò la fame da troppi digiuni e dolori dei tifosi guardando sul lungo periodo. Dentro 318 milioni di euro freschi, tanto per cominciare. Poi prestiti, esportazione e potenziamento del marchio Inter in Asia, ponti e partnership, calciomercato non senza qualche errore figlio della fiducia riposta in procuratori sbagliati. Oggi l’Inter ha messo alla guida del “team” uno dei più grandi allenatori d’Europa, Antonio Conte, costruito una squadra pronta per contendere il titolo alla Juventus pluricampione d’Italia, posto basi solide che offrono serenità e certezze al popolo interista. Non facile, considerando le tre stagioni soffocate dalla rigidissima e temutissima gabbia del Fair Play Finanziario. Non tutti, evidentemente, l’hanno temuta. Il Manchester City, ad esempio, fregandosene e gestendo il budget degli emirati in maniera sconsiderata, si è beccato una multa salatissima e l’esclusione dalla Champions per le prossime due stagioni. Un club che, dopo anni di enormi salti verso l’alto, ha finalmente raggiunto il top level, è invece ora destinato a una probabile dissoluzione. Nyon non ha avuto pietà. Qui la programmazione della famiglia Zhang appare cento volte più determinante, di cruciale importanza. L’Inter, insomma, non potrebbe essere in mano più sagge. D’accordo la fame di vincere subito ma, pure di fronte alla possibilità di provarci ogni anno con alte probabilità di riuscirci, voi cosa scegliereste?