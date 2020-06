Inter, Cellino e il dossier Tonali. Ad oggi non ci sono club più avanti di altri

Prima la conferma: "Me lo hanno chiesto Inter e Juventus, ma non solo. Certo è che il calciatore vuole rimanere in Italia e noi lo asseconderemo". Poi il prezzo: "Le valutazioni le fanno domanda e offerta". Segue lo stato della corsa attuale al suo gioiellino: "Finora c'è stata solo qualche telefonata, senza alcun tipo di approfondimento sul ragazzo. Dopo tutto quello che è successo in questi mesi, parlarne in effetti è difficile". Quindi, in chiusura, la richiesta del club: "Non mi piacciono gli scambi e noi non siamo andati a chiedere l'elemosina a nessuno". Il presidente del Brescia, Massimo Cellino, torna a parlare (Rai) del futuro di Sandro Tonali. E se da un lato traspare la voglia di accontentare il giocatore nel desiderio di compiere un importantissimo salto di qualità, dall'altro emerge assoluta rigidità sulla formula d'acquisto.

Come, del resto, è già accaduto per Nicolò Barella, per avere il quale l'Inter ha dovuto pareggiare la richiesta di 50 milioni fissata dal numero uno del Cagliari, Tommaso Giulini. Irremovibile. Qui sarà lo stesso, con il fattore Juve che in quel caso non c'era. La cifra da spendere non sarà molto differente rispetto a quella a cui i nerazzurri hanno dovuto far fronte per portare a Milano l'ex capitano dei sardi. E, in più, non si accettano contropartite per giocare al ribasso. Quello che appare evidente, di sicuro, è la scenario attuale che non vede nessuna trattativa a un passo dalla fumata bianca. Anzi, tutt'altro. Cellino certifica la volontà dei club interessati di tornare a vedere Tonali sul campo in questo finale di stagione. Il prezzo, la volontà, la battaglia e il vincitore sono elementi per conoscere i quali si dovrà attendere ancora un po'.