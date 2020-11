Inter, centrocampo da reinventare. Corriere dello Sport: "Si conta, è emergenza"

Una settimana e tornerà il campionato, l'Inter continua a lavorare ad Appiano Gentile per preparare la sfida contro il Torino. Ma il centrocampo sarà un reparto da reinventare, come sottolinea il Corriere dello Sport. "L'Inter si conta, è emergenza", si legge nel titolo con riferimento alle positività di Gagliardini e Brozovic, al momento no di Eriksen, a Nainggolan che fin qui non è mai stato titolare e a Sensi e Vecino che sono sulla via del recupero. La mediana resta un rebus per Conte.