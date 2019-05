Inter, cessione Icardi: sarà maxi plusvalenza anche senza clausola

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

L'Inter si prepara a costruire la campagna acquisti estiva con la cessione di Mauro Icardi. Secondo quanto riportato da Tuttosport il club nerazzurro, anche se non incasserà i 110 milioni di euro della clausola rescissoria dell'argentino, farà comunque una maxi plusvalenza visto che il centravanti è a bilancio per 2,5 milioni di euro dopo l'acquisto risalente al 2013 per 13 milioni dalla Sampdoria.