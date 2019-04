© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tutto ruota intorno alla Champions: quest’anno ha portato nelle casse dell’Inter poco più di 45 milioni (che sarebbero diventati 60 con la qualificazione agli ottavi): ritrovare la coppa più ricca anche nel 2019-2020 garantirebbe alla società di Suning una cifra altrettanto importante, da investire sul mercato. Già fatto il passaggio in nerazzurro del centrale difensivo Diego Godin, in arrivo a parametro zero dall’Atletico Madrid, l’Inter si muove per raffozare la squadra in tutti i ruoli. Nell’ipotesi molto concreta che Maurito Icardi vada via da Milano, in cima alla lista di Beppe Marotta c’è Edin Dzeko.

Spalletti o meno, il bosniaco è ritenuto il giocatore giusto per affiancare Lautaro: i nerazzurri sono pronti ad offrire un triennale all’attaccante della Roma, lontano dal rinnovo a Trigoria ma deciso a restare in Italia. L’affondo partirà dopo Pasqua, dopo lo scontro diretto di San Siro. A centrocampo invece le piste portano a Ivan Rakitic e Steven Bergwijn: il croato è già entrato in contatto con i nerazzurri ma a Barcellona resta in ballo il rinnovo del contratto che scade al 2021 e l’allenatore Valverde non vuole perderlo. L'esterno olandese, possibile erede di Perisic, costa 40 milioni. E i giovani? I nomi più caldi sono sempre Nicolò Barella e Sandro Tonali: il centrocampista sardo è già pronto per il salto immediato in una big; il gioiellino del Brescia è una pedina che fa gola a tanti non solo in Italia e sarebbe per adesso un’alternativa ai titolari.