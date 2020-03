Inter, contatti per Milinkovic-Savic. Il serbo può contare su una promessa di Lotito

FcInterNews.it ribadisce che la prima scelta per il centrocampo nerazzurro è Sergej Milinkovic-Savic, straordinario proprio contro l'Inter due settimane fa, nello scontro diretto vinto dalla Lazio. Sul "Sergente" serbo c'è l'interesse anche del Chelsea, che però deve ancora capire se Frank Lampard siederà ancora sulla panchina dei Blues la prossima stagione, ma anche il Real Madrid ha dimostrato avere il giocatore tra i suoi obiettivi. Con l'Inter i contatti stanno proseguendo da tempo e lo stesso Milinkovic-Savic avrebbe strappato a Lotito una promessa: nel caso fosse rimasto per un'altra stagione, senza chiedere la cessione, lo avrebbe lasciato partire la prossima estate per meno di 100 milioni di euro. Vedremo se in estate l'interesse potrà decollare, diventando a tutti gli effetti una trattativa.