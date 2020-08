Inter, Conte: "Cattiveria, attenzione, mentalità. Felice per questo step di crescita"

Antonio Conte è felice della crescita mostrata dalla sua squadra nel successo contro il Getafe. Questo il pensiero dell'allenatore dell'Inter in conferenza stampa: "Sono contento per quello che i ragazzi stanno facendo, stanno crescendo in cattiveria, attenzione, mentalità, cose che durante il campionato abbiamo solo alternato. Sono felice per questo step, non prendiamo gol da 5 partite. Il Getafe era un'ottima squadra che veniva da un periodo di riposo e poteva metterci in difficoltà".