Inter, Conte: "Cresciuti in attenzione e mentalità. Bravi contro l'agonismo del Getafe"

Il tecnico dell'Inter Antonio Conte ha parlato della vittoria per 2-0 sul Getafe nella conferenza stampa post partita dalla Veltins Arena di Gelsenkirchen: "Il Getafe ci è stato superiore solo all'inizio della gara, quando poteva trovare il gol. Poi se ripenso alla partita ricordo le nostre occasioni, a segno e non, come con Lukaku e Sanchez. Faccio comunque i complimenti al Getafe, una squadra tosta che fa dell'agonismo la sua arma in più. Noi siamo stati bravi a tenere testa e rispondere".

E' cresciuta la mentalità dell'Inter?

"La partita era chiara, loro volevano farci uscire in pressione per cercare la palla lunga e creare pericoli con i cross, le seconde palle e portando tanta gente in area. Siamo stati bravi a reggere per poi prendere in mano la partita. Sono contento perché i ragazzi stanno crescendo in fatto di attenzione e nella mentalità, cose che in campionato abbiamo solo alternato. Sono contento, non prendiamo gol da cinque partite e questa ne è una testimonianza. Abbiamo giocato contro un’ottima squadra che veniva da un periodo di riposo e poteva metterci in difficoltà”.