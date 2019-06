Inter, Conte dice sì al ritorno di Kovacic in nerazzurro

© foto di J.M.Colomo

Antonio Conte dice sì al ritorno di Mateo Kovacic. Secondo quanto riferito da Tuttosport, nel vertice di ieri in casa Inter, il tecnico salentino avrebbe dato la sua "benedizione" al centrocampista croato, apprezzato da Marotta già alla Juventus e che i nerazzurri vorrebbero riportare in Italia sulla base del prestito con diritto di riscatto. Una formula che al Real, con un eventuale rinnovo di contratto prima del trasferimento, non creerebbe problemi. Capitolo ingaggio: a Madrid il croato guadagna poco più di 4 milioni a stagione, cifre che non preoccupano la Beneamata.