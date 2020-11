Inter, Conte: "Dobbiamo avere più fuoco dentro, non solo a chiacchiere ma coi fatti"

“Sicuramente sono 3 punti importanti”. Antonio Conte, ai microfoni di Inter TV, della gara col Torino si tiene stretto soprattutto il risultato: “Era da un po' di tempo che mancava la vittoria, arrivata tra l’altro in rimonta. Un incontro a due valutazioni sicuramente, una prima cattiva per la ferocia del Torino e soprattutto per il nostro approccio: gli avversari ci hanno praticamente mangiato sul piano del furore, un qualcosa che non ci deve mai mancare. L’aspetto positivo è la reazione che c’è stata, il furore che poi abbiamo dimostrato. Dobbiamo avere più voglia e fuoco dentro di noi, è compito mio alimentarlo in ognuno dei giocatori. Bisogna capire che oltre alle qualità bisogna metterci qualcosa sul piano del furore e della determinazione. Gli avversari devono capire che noi vogliamo vincere, prima ancora di giocare la partita, ma non solo a chiacchiere ma coi fatti. Occorre lavorare su questo, abbiamo ampi margini di miglioramento, in modo che i vecchi e i nuovi si adattino al nostro pensiero, a quello che vogliamo fare. Del resto siamo all’Inter”.

Ottima la gestione dalla panchina, coi cambi che hanno agevolato questo fuoco che ha scatenato la reazione nerazzurra. Una squadra cinica che ha sfruttato le occasioni avute.

“Se si ha la possibilità di intervenire dalla panchina va fatto. Se non ci sono infortunati o indisponibili soprattutto, cosa che in certe occasioni non abbiamo potuto fare a causa delle defezioni nella rosa. Oggi abbiamo creato una situazione molto offensiva pur di riprendere l’incontro, con tre punte, Lukaku, Sanchez, Lautaro, due centrocampisti come Vidal e Barella, due ali di fatto come sono Hakimi e Perisic, a trazione dunque totale. Al di la degli interventi in corso d’opera non ci deve mancare il furore, che in tandem con l’organizzazione deve essere determinante e motivo di vittorie.Dobbiamo migliorare, ma ripeto, i ragazzi sono intelligenti e capiscono dove si può migliorare e dove si è sbagliato fin qui".