Inter, Conte elogia Borja Valero: "Era l'ultimo dei centrocampisti ma il lavoro paga"

Antonio Conte, allenatore dell'Inter, ha voluto elogiare Borja Valero dopo la vittoria ottenuta contro il Napoli: "Borja valero è l'esempio di come lavorando in modo serio ogni giorno alla fine ti ritagli il tuo spazio e dimostri di essere un calciatore che sta facendo bene all'Inter. Sono molto contento per lui ed è giusto dire le cose come stanno: all'inizio era un po' relegato nelle ultime zone delle scelte del centrocampo, ma durante l'anno ha dimostrato, anche grazie agli infortuni, non ha mai deluso anzi mi ha sempre lasciato col dubbio e il pensiero di schierarlo ancora la volta dopo. Sono contento anch eper Ranocchia che ogni volta in cui è stato chiamato in causa, ha dimostrato di essere presente".