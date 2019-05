© foto di Insidefoto/Image Sport

L'Inter e il suo probabile nuovo allenatore Antonio Conte non sembrano avere alcun dubbio: Mauro Icardi la prossima estate sarà ceduto al miglior offerente e i nerazzurri cercheranno una punta più congeniale.

Stesso pensiero - L'allenatore ex Chelsea è stato adeguatamente informato - riporta il Corriere dello Sport - su quanto accaduto durante tutta questa stagione: dalla rimozione della fascia da capitano ai problemi di spogliatoio, con un lungo ed enigmatico infortunio. Conte pretende un gruppo completamente votato alla causa e ha deciso quindi di cominciare una nuova avventura senza Icardi, mettendo l'interesse di tutti davanti a quello dei singoli.

Quattro nomi per sostituirlo - Per rimpiazzare 'Maurito' le idee si sprecano e i profili sono tutti di altissimo livello. Da Dzeko a Cavani, passando per Lukaku, fino al solito Dybala. L'Inter si prepara a un cambio netto in attacco.