Inter, Conte insiste per avere rinforzi: le idee sono Matic e Kulusevski

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Repubblica fa il punto sul mercato dell'Inter, con Antonio Conte che non è contento della rosa a disposizione e spinge per avere rinforzi di spessore già a gennaio: il tecnico non ritiene Vecino e Gagliardini all'altezza e Nicolò Barella - in cui si rivede - è un guerriero che manca di esperienza e malizia. Si valutano Nemanja Matic dello United e Dejan Kulusevski come pochi per l'immediato, e per l'estate si progetta il colpo Gaetano Castrovilli della Fiorentina: i viola appressano da tempo Politano.