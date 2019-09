© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio in Champions League contro lo Slavia Praga, soffermandosi in particolare anche sulle questioni tattiche e di modulo: "Il calcio moderno si evolve, bisogna andare al passo coi tempi. Conta più la mentalità che il modulo, il resto sono cazzate. Non cambia se giochi a 3, 4 o 5, dipende da come ti prepari, dai giocatori. Sono tornato in Italia e mi aspettavo queste domande sul modulo, in Inghilterra invece vogliono solo divertirsi e vedere intensità. E noi lavoriamo proprio per questo".

Il percorso dell'Inter e le tante partite di questo periodo? "Quando inizi un percorso servirebbe tempo per cercare di far capire ciò che vuoi ai giocatori. Al tempo stesso la Champions è uno stimolo per me e soprattutto per i calciatori e i tifosi. Dovessi pensare alla costruzione, in maniera egoistica, mi piacerebbe avere una settimana fra una gara e l'altra".

Clicca qui per rileggere la conferenza stampa integrale!