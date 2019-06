© foto di Insidefoto/Image Sport

Non solo Beppe Marotta. Due giorni fa, racconta FcInterNews, Antonio Conte ha chiamato la moglie-agente di Mauro Icardi, Wanda Nara, per confermare la propria intenzione di non convocare l'argentino per il ritiro di Lugano. Conte considera Icardi fuori dal suo progetto tecnico, ma come noto la posizione degli Icardis è radicalmente opposta a quella della società.

La risposta di Wanda - Dal canto suo l'argentina avrebbe chiesto a Marotta, cista la situazione, di liberare gratis il giocatore. Una provocazione vera e propria che ovviamente l'Inter mai e poi mai potrebbe accettare. Sullo sfondo resta la Juventus: Paratici proverà a mettere sul piatto uno scambio con Gonzalo Higuain più soldi in favore dell'Inter, che dal canto suo continuerà a chiedere il cartellino di Paulo Dybala.