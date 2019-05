Inter-Conte, ora Marotta teme lo scippo bianconero

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'addio di Massimiliano Allegri dalla panchina della Juventus certificato ieri dal comunicato bianconero, ha fatto risuonare un campanello d'allarme dalle parti di Via Vittorio Emanuele a Milano, ovvero dalle parti degli uffici della sede interista. I nerazzurri adesso sono tornati a temere uno scippo da parte dei bianconeri del promesso sposo Antonio Conte che non ha mai smesso di strizzare l'occhio al suo vecchio amore juventino. Fin qui c'è stato il veto di Agnelli e la spinta di Nedved, vedremo nei prossimi giorni se il timore di Marotta e co. sarà fondato oppure se la Juventus si butterà su un altro profilo. A riportarlo è La Repubblica.