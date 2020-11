Inter, Conte: "Partita tosta contro un'Atalanta offensivamente straordinaria"

Ai microfoni di InterTV, il tecnico nerazzurro Antonio Conte ha così commentato il pareggio per 1-1 contro l’Atalanta: “L’Atalanta, come sappiamo, ha acquistato credibilità sia in Serie A che in ambito internazionale. Oggi si deve parlare comunque di un’Inter tosta, dove penso meritassimo qualcosa in più. Abbiamo avuto le occasioni per chiudere il match, in quest’ultimo periodo ci manca il killer istinct. Penso che abbiamo disputato un’ottima partita contro un avversario straordinario, soprattutto offensivamente. Stiamo recuperando poco a poco tutti i giocatori, non dimentichiamo che siamo partiti con sei positivi e tre infortunati. Tanti ragazzi hanno dovuto giocare più del previsto, il che ha portato ad affaticamenti come quello di Romelu. Spero che dalla nazionale tutti possano tornare in buone condizioni: ci sarà necessità di fare rotazioni”.