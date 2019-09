Inter, Conte: "Sanchez? Inizio a vedere le risposte che stavo cercando"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervenuto in conferenza stampa in vista del derby, il tecnico dell'Inter Antonio Conte si è soffermato anche sul momento di Sanchez: "Alexis sta lavorando bene, secondo me sta facendo degli step importanti per avvicinarsi a essere considerato un titolare. Può aggiungere esperienza sia in campionato sia in Europa, ma può darci anche cattiveria agonistica. Adesso inizio a vedere qualche risposta che stavo cercando".

