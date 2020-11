Inter, Conte: "Sono convinto che col Real faremo una grande partita. Troppa discontinuità"

Il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, ha parlato a Sky Sport in vista della gara contro il Real Madrid in programma per domani: "Affronteremo una squadra molto forte ma all'andata abbiamo visto che ce la possiamo giocare con le nostre armi, essendo più attenti e concentrati. Servirà una grande partita, sono convinto che la faremo. Ho sempre parlato dell'importanza di aumentare le responsabilità per tutti, dobbiamo migliorare e c'è stata troppa discontinuità. Una squadra che ambisce a essere competitiva non può permettersi in undici partite di andare spesso sotto di due gol e avere tutti questi sali e scendi. Ci vuole stabilità per essere una grande squadra".