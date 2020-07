Inter, Conte: "Sorpreso dagli attacchi alla mia squadra. A questi ragazzi posso dire solo grazie"

Dopo il pareggio contro la Roma, Antonio Conte ai microfoni di Inter Tv ha detto: "Partita con indice di difficoltà molto alto, che arrivava dopo sfide giocate con avversari sempre più riposati di noi come stasera la Roma. E la fatica inizia a farsi sentire. A questi ragazzi posso dire solo grazie, che iniziano a giocare partite con una pressione diversa rispetto al passato: c'è bisogno di abituarsi. Comunque siamo in Champions con 4 giornate d'anticipo e a +14 sulla Roma. Sorpreso da come viene attaccata l'Inter, mentre sulle altre che sono dietro nessuno dice niente", le sue parole riprese da FcInterNews.it.

Tatticamente l'avevate preparata così?

"Sì, volevamo la superiorità numerica a centrocampo. Dovevamo essere più bravi a verticalizzare e l'attacco delle punte doveva essere migliore, con i tempi giusti. I dettagli spostano il risultato a volte".

Stagione comunque positiva.

"I tifosi devono essere orgogliosi di questa squadra, che sta facendo numeri importanti. Solo 4 sconfitte come la Juve capolista; la miglior difesa; il secondo miglior attacco; distanze importanti da squadre come Roma, Napoli e Milan che non è una cosa normale. Erano tutte attrezzate per entrare in Champions. Detto questo, stiamo cercando di fare qualcosa di importante. Ma Roma non si costruisce in un giorno: bisognerà avere pazienza e capire che ci vorrà tempo per mettere basi solide. Spero lo capiscano tutti".

Ora ultime 4 gare di Serie A e poi l'Europa League.

"L'ambizione è di giocare sempre per vincere, sia in campionato che in amichevole. Poi ci sono anche gli avversari come stasera. Alla fine partita equilibrata, con qualche episodio un po' particolare. Dobbiamo abituarci a questo tipo di pressione e anche a gestire le varie fasi del match. Sicuramente l'episodio della fine del primo tempo ci ha un po' innervosito. Dobbiamo imparare anche a gestire anche decisioni (arbitrali, ndr) un po' così. Ma ripeto: a questi ragazzi non posso fare altro che dire grazie. Spiace essere arrivati a giocare questa partita dopo un tour-de-force mentre qualcun altro ha avuto un calendario più agevole".