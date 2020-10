Inter, Conte su Hakimi: "Deve migliorare molto ma spero che continui così". Rivedi il video

Antonio Conte, allenatore dell'Inter, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria per 5-2 contro il Benevento: "Hakimi è un calciatore con grandi potenzialità. E' un calciatore che è nato per fare il quinto perché ha propensione offensive importanti anche se deve migliorare in difesa. Il fatto di giocare con tre centrali lo faceva anche nel Dortmund e questo modulo ne esalta le qualità. E' stato il nostro investimento di quest'anno. E' giovane e ha grande prospettiva. Speriamo che continui così. Il cambio di Vidal? Ci ho parlato e mi ha detto che ha ricevuto un colpo e zoppicava. A centrocampo abbiamo sofferto l'anno scorso e avere la possibilità di cambiare mettendo Barella non ci ho pensato neanche un secondo. Adesso vediamo che tipo di situazione troviamo da un punto di vista medico e poi faremo le nostre valutazioni".