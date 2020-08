Inter, Conte sull'avversario in semifinale: "Shakhtar e Basilea hanno caratteristiche diverse"

vedi letture

Antonio Conte, tecnico dell'Inter, ha parlato in conferenza stampa dell'avversario in semifinale: "Bisogna vedere con chi andremo ad affrontare la semifinale. C'è Shakhtar-Basilea, due squadre con caratteristiche diverse. Lo Shakhtar lo abbiamo visto nel girone dell'Atalanta ed è una squadra abituata a queste competizioni, ha qualità, molti brasiliani in campo. Una squadra di livello importante. Il Basilea ha fatto risultati straordinari. Staremo a guardare la partita, avremo una settimana-sei giorni per prepararla nel migliore dei modi, ribadendo il concetto: adesso abbiamo meritato di arrivare in semifinale. L'ambizione e la voglia dev'essere di guardare al massimo, meritiamoci di giocare la finale".