Inter, Conte torna a sfogarsi: "Venga qualche dirigente a parlare"

Antonio Conte ci va giù duro dopo la sconfitta contro il Borussia Dortmund. Il bersaglio del messaggio è di nuovo la società, rea di aver consegnato al tecnico salentino una rosa troppo corta: "Spero che queste partite facciano capire a chi di dovere alcune cose. Venga anche qualche dirigente a parlare. Si è programmato ma si poteva fare meglio. Va bene così, bisogna lavorare e andare avanti, bisogna migliorare. Dimostriamo di poter mettere in difficoltà chiunque con il lavoro, ma giocano sempre gli stessi. Le cose si fanno insieme, sono stati fatti degli errori importanti, non possiamo fare due competizioni in queste condizioni".