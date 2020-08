Inter, Conte: "Vincere aiuta a vincere, farlo in Europa League ci darebbe autostima"

vedi letture

"Vincere aiuta a vincere". Antonio Conte conia il suo mantra, alla vigilia della sfida della sua Inter contro il Getafe: "Le vittorie portano autostima, autorevolezza. non penso di scoprire qualcosa di nuovo. Dico che è inevitabile che vincere non è mai facile, non è mai semplice. E se ci arrivi vuol dire che hai raggiunto un livello che inizia a essere una base importante. Penso che sia una competizione per noi importante, che ci può dare consapevolezza nei nostri mezzi e nelle nostre capacità".

Clicca qui per la conferenza di Conte in versione integrale.