Inter, Conte vorrebbe Dzeko e Lukaku già per l'inizio del ritiro

Il tecnico dell'Inter Antonio Conte vorrebbe Edin Dzeko e Romelu Lukaku a disposizione già per l'inizio del ritiro. A fare il punto della situazione l'edizione odierna della 'Gazzetta dello Sport', che tratteggia di due trattative in corso ma tutt'altro che chiuse.

Dzeko all'Inter - Per il centravanti bosniaco la richiesta della Roma s'aggira intorno ai 20 milioni di euro. L'Inter, dal canto suo, ha messo sul piatto 12 milioni più un giovane. Un'offerta che non convince il club giallorosso, ma c'è fiducia: i due club si aggiorneranno nuovamente nei prossimi giorni.

Lukaku all'Inter - Decisamente più costosa l'operazione Lukaku, centravanti per il quale il Manchester United chiede 85 milioni di euro. L'Inter finora non s'è spinta oltre i 60 milioni pagabili in più anni: la chiave potrebbe essere un prestito molto oneroso (magari biennale) che renderebbe quasi obbligatorio poi il riscatto.