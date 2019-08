© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Con Sanchez e Biraghi in arrivo l'Inter vuole regalare anche altri tasselli ad Antonio Conte. Secondo quanto riportato da Tuttosport il primo obiettivo riguarda il centrocampo e il preferito del tecnico nerazzurro resta sempre Arturo Vidal, anche se non sarà facile, in così poco tempo, strapparlo al Barcellona e riportarlo in Serie A.