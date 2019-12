© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Inter tratta da tempo con Layvin Kurzawa che potrebbe arrivare a parametro zero nel corso della prossima estate visto gli ultimi mesi di contratto col PSG. I nerazzurri però avrebbero bisogno subito di un giocatore in quel ruolo e siccome Marcos Alonso ha una valutazione molto alta (35-40 milioni), la possibilità di anticipare una mossa per il francese non è da escludere. L'idea potrebbe essere quella di concedere un piccolo sconto sull'eventuale riscatto di Icardi, arrivato alla corte di Tuchel in estate con la formula del prestito con diritto di riscatto. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.